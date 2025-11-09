مع انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 غدًا الإثنين، يتوجه المصريون المقيمون بالداخل إلى لجان الاقتراع للتصويت يومي 10 و11 نوفمبر من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وتشمل المرحلة الأولى 14 محافظة بإجمالي 70 دائرة، يتنافس فيها 1281 مرشحًا بالنظام الفردي وقوائم، فيما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات أماكن وأرقام 5606 لجنة لتسهيل عملية التصويت.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن إتاحة خدمة مجانية للاستعلام عن بيانات اللجان، عبر موقعها الرسمي وتطبيقها الإلكتروني، دعمًا لمشاركة الناخبين وتسهيلاً للإجراءات.

خطوات الاستعلام عن لجنتك الانتخابية من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات:

الدخول إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات عبر الرابط: (من هنــــــــــا).

الضغط على أيقونة "استعلم عن موقفك الانتخابي".

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة.

الضغط على زر "استعلام"، لتظهر مباشرة تفاصيل اللجنة، والتي تشمل:

اسم اللجنة الانتخابية.

رقم اللجنة الفرعية.

عنوان المقر الانتخابي.

موقف الناخب من القيد في الجداول.

خطوات معرفة لجنتك الانتخابية عبر تطبيق الهيئة:

تحميل تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات من متجر التطبيقات (Google Play أو App Store).

فتح التطبيق بعد التثبيت، وإدخال رقم الهاتف المحمول لتأكيد الهوية.

إدخال كود التحقق الذي يصلك في رسالة نصية على الهاتف.

بعد التحقق، تظهر خانة إدخال الرقم القومي.

كتابة الرقم القومي بدقة، ثم الضغط على "تحقق من الرقم القومي".

يعرض لك التطبيق تفاصيل لجنتك الانتخابية، والتي تشمل:

اسم المدرسة أو المقر الانتخابي.

رقم اللجنة الفرعية.

عنوان اللجنة.

تاريخ التصويت المحدد.

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات تُتيح هذه الخدمة مجّانًا لجميع المواطنين، بهدف تسهيل المشاركة في الانتخابات وتعزيز الوعي والمشاركة الشعبية.

