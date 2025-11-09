بدء جلسات اليوم الثاني لمنتدى مصر للإعلام 2025

"التموين" تطلق القافلة "14" من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى قطاع غزة

زاهي حواس اقترب من مقبرته.. من هو إمحتب سيد النحاتين؟

دانا أبو شمسية: تغطية حرب غزة قضية وطنية قبل أن تكون مهنية

كتب- عمرو صالح:

تصوير- نادر نبيل:

بدأت منذ قليل، أولى جلسات اليوم الثاني لمنتدى مصر للإعلام، تحت عنوان "إلى أي حد نثق في الذكاء الاصطناعي"؟.

ويقدم الجلسة الإعلامي همام مجاهد المذيع بقناة القاهرة الإخبارية، بينما يشارك بها: منى عبد المقصود، مدربة وخبيرة إعلامية، Free Press

Unlimited نادر إبراهيم، صحفي فيديو، بنيويورك تايمز، أحمد سمير، صحفي مستقل.

ومن المقرر أن يتحدث بالجلسة الدكتورة منى عبدالمقصود الخبير الإعلامية، ونادر إبراهيم صحفي الفيديو والكاتب الصحفى أحمد سمير صحفي.

يذكر أن منتدى مصر للإعلام هو منتدى سنوي مستقل انطلق عام 2022 في العاصمة المصرية القاهرة، ومنصة دولية للمعارف الإعلامية المتطورة وبناء القدرات والكوادر المؤهلة، كما يعمل على تطوير بيئة العمل الإعلامي في مصر والمنطقة.

وانطلقت أمس السبت، فعاليات النسخة الثالثة من منتدى مصر للإعلام، التي يقام تحت عنوان "2030.. من سيستمر؟" بمشاركة أكثر من 2500 صحفي من مصر والمنطقة وأنحاء العالم.

اقرأ أيضاً:

اليوم.. التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل بدون ركاب

شبورة كثيفة وبرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة المقبل

ننشر ضوابط إبرام عقد العمل غير محدد المدة وفقا للقانون الجديد