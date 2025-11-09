إعلان

١٦ نوفمبر.. انطلاق أعمال مناقشة ميزانيات شركات الكهرباء

كتب : محمد صلاح

04:00 ص 09/11/2025

وزارة الكهرباء والطاقة

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تحديد يوم 16 نوفمبر الجاري موعدًا لانطلاق الجمعيات العمومية العادية للشركات التابعة لها للشركة القابضة لكهرباء مصر لمناقشة ميزانية العام المالى الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٦، لتلك الشركات ومناقشة ما تم تنفيذه وإنجازه من خطط ومشروعات مختلفة.

وأضاف المصدر لمصراوي، أنه جاري إعداد مواعيد انعقاد الجمعيات للشركات التي سيتم إقرارها من الشركة القابضة لكهرباء مصر، منوها إلى أن الجمعيات سوف تنطلق من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية ظهرا.

وأشار إلى أنه لم يحدد بعد موعد انعقاد الجمعية العمومية للشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر لمناقشة موازنة العام الحالي التي يحضرهما وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وأعضاء من وزارات أخرى.

وزارة الكهرباء الشركة القابضة لكهرباء مصر ميزانيات شركات الكهرباء وزير الكهرباء

