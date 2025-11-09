اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تكشف آليات جديدة لتلقي شكاوى المرضى

أكد الدكتور عمر شريف عمر، نائب رئيس اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض، أن اللجنة تعمل حاليًا على تفعيل آليات جديدة لتلقي شكاوى المواطنين.

وقال خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر": "لدينا مقر رئيسي للجنة في المبنى الملاصق لوزارة الصحة، كما سيتم إنشاء مكاتب في ديوان عام جميع المحافظات لتسهيل وصول الشكاوى من جميع أنحاء الجمهورية".

وأضاف الدكتور عمر أن اللجنة تعمل على بناء نظام متكامل لاستقبال الشكاوى، مشيرًا إلى أن "تقديم الشكوى يتم مجانًا بدون أي رسوم".

وتابع: "يمكن للمواطنين التوجه مباشرة إلى ديوان عام المحافظة، كما سيتم تفعيل نظام إلكتروني لتلقي الشكاوى عبر الإنترنت".

وأشار نائب رئيس اللجنة إلى أن جميع الشكاوى المقدمة عبر المواقع الحكومية الرسمية تُؤخذ بعين الاعتبار بشكل جدي.

وأكد: "أي شكوى تقدم على مواقع رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء أو وزارة الصحة يتم التعامل معها بكل جدية"، نافيًا أن تكون هناك شكاوى مهملة.

وتناول الدكتور عمر شريف عمر، الجانب المتعلق بحقوق الأطباء، مؤكدًا أن القانون الجديد يوفر حماية للأطباء يمارسون مهنتهم في بيئة آمنة.

وأضاف: "إذا اتبع الطبيب جميع الواجبات المنصوص عليها بالقانون، فلا يمكن أن يكون مدانًا حتى في حالة حدوث خطأ غير مقصود"، مشيرًا إلى أن هذا يمنع ما يُعرف بـ"الطب الدفاعي" الذي قد لا يكون في مصلحة المريض.

وأشار نائب رئيس اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض، إلى أن اللجنة تعمل على إنشاء قاعدة بيانات شاملة، مؤكدًا أن هذا النظام سيكون أفضل بكثير مما سبق، وسيساعد في تنظيم العمل الطبي وحماية حقوق كل من الطبيب والمريض.