لميس الحديدي تصف "القمة" بـ"مباراة الهروب من المأزق"

كتبت- داليا الظنيني:

09:25 م 08/11/2025

لميس الحديدي

علّقت الإعلامية لميس الحديدي على مباراة القمة المرتقبة على كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، واصفةً إياها بـ"مباراة الهروب من المأزق" لكلا الفريقين.

خلال برنامجها "الصورة" على شاشة "النهار"، أشارت الحديدي إلى أن الفريقين يواجهان "مشكلات" وأن أداءهما لم يكن "الأفضل مؤخرًا"، مشددةً على أن الزمالك قام بتغيير مديره الفني مؤخراً، بينما الأهلي لم يظهر بأدائه المعهود في الفترة الأخيرة.

وطالبت الحديدي بمشاهدة "كورة حلوة هجومية مش دفاعية" من الأهلي والزمالك، وعبرت عن تمنيها بأن يحسم الأهلي اللقاء "على الورق"، لكنها أكدت أن الديربي يحسمه 90 دقيقة في الملعب.

كما أشارت إلى الحضور الجماهيري المصري المتوقع في استاد محمد بن زايد بأبو ظبي.

