كشفت سلفيا النقادي، رئيس تحرير كتاب الطريق إلى الخلود عن المتحف المصري الكبير، أن الكتاب الذي يتناول المتحف المصري الكبير يُعد هدية من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى ملوك ورؤساء دول العالم، ليعكس عظمة الحضارة المصرية وعمق رسالتها الإنسانية عبر العصور.

وأوضحت النقادي، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، على قناة "صدى البلد"، أن الكتاب يقع في 330 صفحة ويزن نحو 4 كيلوجرامات، ويضم صورًا استثنائية لأبرز مقتنيات المتحف المصري الكبير التُقطت بعدسات فنان عالمي من إيطاليا، ليقدم رؤية فنية وثقافية مبهرة عن واحدة من أعظم حضارات العالم.

وأضافت أن الكتاب أُنجز في وقت قياسي داخل المتحف، بمشاركة فريق من الأثريين والعلماء المصريين، مشيرة إلى أنها استعانت بخبرة الوزير الأسبق فاروق حسني في إعداد محتواه لضمان دقة التفاصيل وتكامل الرؤية الجمالية والثقافية.

وأكدت النقادي أن "الطريق إلى الخلود" لا يقتصر على عرض مقتنيات المتحف فقط، بل يقدم رحلة فكرية حول مفهوم الخلود في الحضارة المصرية القديمة، ويبرز فلسفة المصريين القدماء في مواجهة الزمن وصون الهوية.

وأشارت النقادي، أن الكتاب طُبع في إيطاليا باستخدام أحدث التقنيات الطباعية، ليخرج في صورة تليق بعظمة المتحف المصري الكبير ومكانة مصر الحضارية أمام العالم.