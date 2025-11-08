حالة الطقس| برودة وأمطار وشبورة غدًا.. خريطة بالمناطق المتأثرة

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدًا الأحد الموافق 9 نوفمبر 2025 على مختلف مناطق الجمهورية.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إنه يسود غدًا طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وحول درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدًا الأحد على عدد من المناطق، فجاءت كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: 27-28.

- السواحل الشمالية: 25-27.

- شمال الصعيد: 29-31.

- جنوب الصعيد: 34-36.

وتوجد شبورة مائية من 9:4 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

كما توجد فرص أمطار خفيفة على مناطق من مدينتي (حلايب - شلاتين) على فترات متقطعة، وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

