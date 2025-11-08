هل هناك إجازة رسمية جديدة قبل نهاية 2025؟

كتب- محمد عبدالناصر:

يبحث الموظفين في القطاعين العام والخاص، عن موعد الإجازة الرسمية المقبلة مع اقتراب نهاية العام.

وبحسب الجدول الرسمي للعطلات الرسمية في مصر لعام 2025، لا توجد أي إجازة رسمية حتى نهاية العام الجاري، في حين يتبقى فقط الإجازات الأسبوعية المتمثلة في أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع.

