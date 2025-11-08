15 صورة من داخل وخارج محطات مونوريل شرق النيل قبل افتتاحه غدًا

كتب- أحمد جمعة:

ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا رفيع المستوى لمناقشة إنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة لترشيحات أعضاء المهن الطبية للدراسات العليا، بهدف سد العجز في التخصصات الطبية النادرة وتعزيز كفاءة المنظومة الصحية.

‎وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه بإعداد قاعدة بيانات شاملة ومحدثة بشكل دوري، تتضمن أعداد المرشحين من الأطباء والصيادلة والأطقم الطبية المساعدة التابعين للوزارة، والتخصصات المقبولة في برامج الماجستير والدبلوم والبورد المصري او البعثات الخارجية، ومدة الدراسة ونسب الالتزام الكامل بالبرامج التدريبية.

وأضاف أن الوزير شدد على وضع ضوابط دقيقة ومعايير موضوعية لعملية التسجيل، مع إعطاء الأولوية المطلقة للتخصصات النادرة والملحّة مثل: جراحة الأورام، جراحة المخ والأعصاب، أمراض الكلى، التخدير، وطب الطوارئ، بهدف توجيه الموارد البشرية بدقة عالية لتلبية الاحتياجات الفعلية لمستشفيات الوزارة، وضمان التوازن بين التدريب الأكاديمي والخدمة العلاجية.

‎ووجه الدكتور "عبد الغفار" بصياغة خطة تنفيذية مستقبلية تشمل: برامج تدريب مكثفة مستهدفة، شراكات استراتيجية مع الجامعات المصرية، آليات متابعة دورية للأداء والالتزام، لتأمين كفاءة تشغيلية مستدامة لجميع مستشفيات الوزارة على مستوى الجمهورية، ورفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

