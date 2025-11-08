15 صورة من داخل وخارج محطات مونوريل شرق النيل قبل افتتاحه غدًا

كتب- محمد نصار:

تفتتح وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، غدًا الأحد 9 نوفمبر 2025، التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل بدون ركاب، وذلك بالتزامن مع انطلاق معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر الجاري.

ويعتبر مونوريل شرق النيل، وسيلة نقل عصرية وآمنة وذات كفاءة عالية تتناسب مع احتياجات المواطنين، كما أنه صديق للبيئة حيث يعمل بالكهرباء ويتميز بمعدل استهلاك أقل بنسبة 30% من وسائل الجر السككي الكهربائي الأخرى مما يقلل نسبة الانبعاثات الضارة بالإضافة إلى تقليل الضوضاء نظرًا لحركة القطارات على عجلات مطاطية.

ويعمل المونوريل على تخفيض معدلات التلوث البيئي وتخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ‏وتجذب الركاب لاستخدامها ‏بدلًا من السيارات الخاصة لتقليل استهلاك الوقود والمحروقات.

ويخدم خط مونوريل شرق النيل، مناطق مدينة نصر والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، حيث سيسهل حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.

ويمتد المسار من محطة ستاد القاهرة بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم، ويشتمل على 22 محطة، وتبلغ السرعة التشغيلية 80 كم/ ساعة.

المحطات التبادلية

يحقق تبادل الركاب مع الخط الثالث للمترو عند محطة ستاد القاهرة بمدينة نصر، ومع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) في محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومستقبلًا مع الخط السادس للمترو في محطة النرجس بالقاهرة الجديدة ومع المرحلة الثانية من الخط الرابع للمترو عند محطة هشام بركات بمدينة نصر.

الطاقة الاستعابية

من المخطط أن ينقل الخط بعد اكتماله حوالي 500 ألف راكب يوميًا.

