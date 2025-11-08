نائبة رئيس شبكة CNN: التكنولوجيا تربعت على عرش الريادة في الإعلام

كتب: محمد شاكر وعمرو صالح

أكدت كارولين فرج، نائبة رئيس شبكة CNN العالمية ورئيسة تحرير CNN بالعربية، أن الإعلام أصبح السلطة الخامسة؛ لأنه يحمل طباعًا وتأثيرًا كبيرًا داخل محركات القوى الناعمة ومراكز قوتها.

جاء ذلك خلال كلمتها في أولى جلسات منتدى مصر للإعلام 2025، الذي ينطلق في نسخته الثالثة تحت عنوان "2030.. من سيستمر؟" بمشاركة أكثر من 2500 صحفي من مصر والمنطقة وأنحاء العالم.

وأوضحت "فرج"، أن 70% من العالم العربي تحت سن الثلاثين، ويحملون الهواتف المحمولة التي أصبحت ضمن كماليات الإنسان بشكل منتظم خلال رحلة حياتهم اليومية، الأمر الذي يؤكد لنا أن التكنولوجيا تربعت على عرش الريادة في مجالات الإعلام.

وأشارت إلى أن الجمهور هو البطل في العملية الإعلامية وأساليبها، كونه المسؤول عن رفع نسبة المشاهدات وانخفاضها، سواء كانت على الموبايل أو التلفزيون، مؤكدةً أن عرض الحقائق وموضوعية المحتوى تحدد علاقة الجمهور بالمؤسسة.

واختتمت "فرج"، حديثها مؤكدة ضرورة أن تكون علاقة الصحفي بجمهوره مبنية على الاحترام والتعبير عما يحمله القارئ.

