كشف الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، عن التفاصيل الكاملة للاستثمارات القطرية الجديدة في مصر، مؤكدًا أنها تندرج ضمن حزمة استثمارية بقيمة 7.5 مليار دولار تم الإعلان عنها في أغسطس الماضي.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أوضح فؤاد أن صفقة "رأس علم الروم" البالغة 3.5 مليار دولار تمثل جزءًا من هذه الحزمة، مشيرًا إلى أنها ستضاف إلى وديعة قطرية بقيمة 4 مليارات دولار تم تجديدها في ديسمبر الماضي لدى البنك المركزي المصري.

وتابع الدكتور فؤاد موضحًا أن المشروع يقع على مساحة 4900 فدان (20 مليون متر مربع)، ويضم شريطًا ساحليًا يبلغ طوله 7 كيلومترات، مؤكدًا أن المشروع سيتم تنفيذه على مرحلتين وسيخصص 60% من المساحة للإسكان، و15% للخدمات، و25% للمساحات الخضراء والميادين.

وأشار إلى أن الشركة المنفذة للمشروع هي "ديارنا" المملوكة للصندوق السيادي القطري، والتي لها مشروعات سابقة في مصر مثل "سيتي جيت"، لافتًا إلى أن هذا المشروع يعد الأكبر في تاريخ الشركة حيث تبلغ مساحته ضعفَيْن ونصف أكبر مشروع قامت به سابقًا.

وأكد الخبير الاقتصادي أن الدولة ستحصل على 3.5 مليار دولار كقيمة للأرض، بالإضافة إلى حصة عينية تبلغ 397 ألف متر، و15% من عوائد المشروع، مشيرًا إلى أن المبلغ سيتم استلامه بنهاية ديسمبر المقبل وفقًا لتصريحات وزارة المالية ورئيس الوزراء.