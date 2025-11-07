إعلان

حاجة عظمة.. عمرو أديب يحتفي بالإقبال الهائل على المتحف الكبير والأهرامات

كتب- حسن مرسي:

11:49 م 07/11/2025

عمرو أديب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعرب الإعلامي عمرو أديب عن سعادته بالإقبال الجماهيري غير المسبوق على المتحف المصري الكبير.

خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، قال أديب: "لو كنت حلفتلي من 6 شهور إن ده هيحصل، كنت قول لك امشي من هنا".

وأضاف أديب: "الناس راحت ملقتش تذاكر.. فيه 3000 واحد قالوا لهم اسفين ما عندناش تذاكر"، مؤكدًا أن المتحف استقبل اليوم 30 ألف زائر ولم يستطع استيعاب المزيد، مما دفع الزوار للبحث عن بدائل سياحية قريبة.

وتابع مقدم "الحكاية": "الناس مشيت على رجليها وقالت طالما مش عارفين ندخل المتحف، تعالى نتمشى نروح الهرم".

وأكد أديب أن كميات البشر الإضافية التي لم تستطع دخول المتحف توجهت إلى منطقة الأهرامات، قائلاً: "أعداد غير طبيعية.. شوف الطريق اللي من المتحف للهرم".

ووجه الإعلامي رسالة للمسؤولين: "قدامك تحديين مهمين في المتحف.. صيانة وأمن.. خد بالك من الصيانة ومن الأمن في المتحف"، مشددًا على ضرورة الحفاظ على هذا الإنجاز التاريخي.

واختتم أديب: "اللي شوفناه النهاردة حاجة عظمة، حاجة تفرح"، معبرًا عن سعادته بهذا المشهد الذي يظهر حب المصريين لتراثهم وتاريخهم، وتأثيره الإيجابي على الحركة السياحية في البلاد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عمرو أديب الأهرامات المتحف المصري الكبير

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"غيبوبة ونزيف حاد".. ننشر التقرير الطبي لإصابات المطرب إسماعيل الليثي (صور)
- 20 صورة من جنازة والد محمد رمضان وغياب كبير لنجوم الفن