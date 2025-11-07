أعرب الإعلامي عمرو أديب عن سعادته بالإقبال الجماهيري غير المسبوق على المتحف المصري الكبير.

خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، قال أديب: "لو كنت حلفتلي من 6 شهور إن ده هيحصل، كنت قول لك امشي من هنا".

وأضاف أديب: "الناس راحت ملقتش تذاكر.. فيه 3000 واحد قالوا لهم اسفين ما عندناش تذاكر"، مؤكدًا أن المتحف استقبل اليوم 30 ألف زائر ولم يستطع استيعاب المزيد، مما دفع الزوار للبحث عن بدائل سياحية قريبة.

وتابع مقدم "الحكاية": "الناس مشيت على رجليها وقالت طالما مش عارفين ندخل المتحف، تعالى نتمشى نروح الهرم".

وأكد أديب أن كميات البشر الإضافية التي لم تستطع دخول المتحف توجهت إلى منطقة الأهرامات، قائلاً: "أعداد غير طبيعية.. شوف الطريق اللي من المتحف للهرم".

ووجه الإعلامي رسالة للمسؤولين: "قدامك تحديين مهمين في المتحف.. صيانة وأمن.. خد بالك من الصيانة ومن الأمن في المتحف"، مشددًا على ضرورة الحفاظ على هذا الإنجاز التاريخي.

واختتم أديب: "اللي شوفناه النهاردة حاجة عظمة، حاجة تفرح"، معبرًا عن سعادته بهذا المشهد الذي يظهر حب المصريين لتراثهم وتاريخهم، وتأثيره الإيجابي على الحركة السياحية في البلاد.