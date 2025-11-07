علقت الإعلامية ريهام سعيد على حادث دهس طفلة أسفل عجلات جرار زراعي لجمع القمامة بقرية شبرا النملة بالغربية.

خلال برنامجها "صبايا الخير" على قناة "النهار"، أكدت سعيد أن جرارات جمع القمامة تعمل خارج إشراف وزارة الداخلية تمامًا، مشيرة إلى أن الجرارات لا تخضع لرخص أو رادار أو كاميرات مرور، وتدار بواسطة مقاولين خاصين يفرزون القمامة في شوارع سكنية ضيقة حتى السادسة مساءً.

وأضافت أن الأطفال يلعبون في الشوارع في القرى والمناطق الشعبية منذ 18 عامًا، مشيرة إلى أن مصر الدولة الوحيدة عالميًا التي تسمح بذلك بأمان نسبي، مؤكدة أن "ليس كل من حولنا آمن" وأن سقوط طفلة من عجلة أو دهسها كارثة يومية محتملة.

وتابعت سعيد أن صاحب الجرار ليس السائق نفسه، مؤكدة أنه يوظف عمالًا غير مدربين، "صاحب الجرار يقول في بوست خسرت جراري اللي ما يسواش حاجة" بينما الأم خسرت ابنتها، معقبة: "مليون جرار ما يعوضوش ظفر البنت".

وأكدت أن الأهالي بين نارين: إما القمامة تتراكم أو يتحملون الجرار المهدد، مشيرة إلى أن شكوى واحدة توقف الخدمة أيامًا، داعية لمنع الفرز في الشوارع السكنية واستبدال الجرات الكبيرة بتروسيكلات صغيرة.

وأكدت أن الأم في حالة انهيار عصبي كامل، موضحة أن "روح راحت وأسرة دمرت" وأن قضاء الله لا يعفي من المسؤولية أو يبرر الإهمال.