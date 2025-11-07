السنيورة: حزب الله لم يتعلم من 2006.. وكرر الخطأ بعد 7 أكتوبر 2023

كتب- حسن مرسي:

حذر رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة من أن حزب الله لم يستخلص الدروس من تجربة حرب 2006، حيث ورط لبنان في معركة مع إسرائيل دون علم الدولة، وكرر الخطأ نفسه بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، مما أدى إلى توريط لبنان في عملية عسكرية جديدة.

وأوضح السنيورة في برنامج "الجلسة سرية" على "القاهرة الإخبارية" مع الإعلامي سمير عمر، أن الحزب خاض معارك عديدة منذ 1992، مع تعرض لبنان لاجتياحات إسرائيلية، وكانت حرب 2006 مؤلمة للبنانيين، لكنهم توقعوا أن يتعلم الحزب منها، إلا أنه لم يفعل.

وأضاف أن هذا التكرار جاء في سياق تراجع سلطة الدولة بسبب الدور الإيراني الذي بدأ عام 1982 لنقل المعارك إلى الساحات العربية عبر ولاية الفقيه.

وأكد أن المشهد اللبناني تغير منذ 1992، وكان هناك أمل مع الحريري، لكن المتغيرات الإقليمية زادت نفوذ إيران وسوريا، مما قلص هيبة الدولة وجعل لبنان ساحة صراع، مع أزمة مالية ونزاع السلاح وبنية مجتمعية تهتز عنيفًا.

اقرأ أيضًا:

موعد تشغيل القطار الكهربائي السريع بقطاع أكتوبر

الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من الشبورة.. وفرص أمطار