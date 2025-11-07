أكدت وزارة الموارد المائية والري، أنه ضمن حرص الوزارة على الشفافية، وتأكيدًا لما ورد في بياناتها السابقة بشأن تناول المعلومات المتعلقة بالموقف المائي للدولة، تُواصل الوزارة إطلاع المواطنين على الجهود المستمرة لتعزيز جاهزية المنظومة المائية المصرية في مواجهة مختلف التحديات، وضمان إدارتها بكفاءة عالية في جميع الظروف.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها أنه منذ فترة انطلقت أعمال تطوير قناة ومفيض توشكى ضمن خطة متكاملة تنفذها وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بهدف رفع الكفاءة والقدرة التصريفية لخور وقناة توشكى، وتعزيز قدرة المنظومة على التعامل مع أي طوارئ مائية محتملة، خاصة في ظل التصرفات الأحادية وغير المنضبطة للسد الإثيوبي التي قد تؤدي إلى تغيّرات مفاجئة في كميات المياه الواردة من أعالي النيل، وتأتي هذه الجهود بما يضمن تعزيز كفاءة إدارة المياه والحفاظ على أمان السد العالي واستقرار تشغيله باعتباره أحد أعمدة الأمن المائي المصري.

وأكدت الوزارة، أن الدولة المصرية تتابع الموقف المائي بدقة وجاهزية عالية، وأن جميع التصرفات المائية تتم وفق خطط علمية مدروسة تضمن تلبية كل الاحتياجات المائية، مع استمرار التنسيق الكامل بين أجهزة الدولة لحماية موارد مصر المائية وصون حقوقها الراسخة في مياه نهر النيل.

