إعلان

إقبال كثيف على لجان الاقتراع بدبي في انتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج

كتب- محمد بكر:

03:10 م 07/11/2025

إقبال كثيف على لجان الاقتراع بدبي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت القنصلية المصرية في دبي، صباح اليوم الجمعة، إقبالًا كثيفًا من أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025 للمصريين بالخارج، في أجواء تسودها الروح الوطنية والحماس للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

وتوافد الناخبون منذ الساعات الأولى من فتح اللجان، وسط تنظيم دقيق وتعاون من القنصلية لتيسير عملية التصويت وضمان سيرها بسهولة ويسر، مع توفير كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين من مختلف الأعمار والفئات.

وتسير العملية الانتخابية بشكل منظم وسط إقبال ملحوظ منذ الصباح الباكر.

578738587_1269039135260109_1542579695827837438_n

اقرأ أيضًا:

موعد تشغيل القطار الكهربائي السريع بقطاع أكتوبر

الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من الشبورة.. وفرص أمطار

القانون يُجرم رشوة الناخبين.. عقوبة تصل إلى الحبس والغرامة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القنصلية المصرية في دبي انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج لجان الاقتراع بدبي في انتخابات النواب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"غيبوبة ونزيف حاد".. ننشر التقرير الطبي لإصابات المطرب إسماعيل الليثي (صور)
- 20 صورة من جنازة والد محمد رمضان وغياب كبير لنجوم الفن
مشاهد من تصويت المصريين في الخارج بانتخابات مجلس النواب 2025 -صور وفيديو