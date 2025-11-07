الأحد المقبل.. بدء تشغيل مونوريل شرق النيل بدون ركاب

تبدأ وزارة النقل، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق التاسع من نوفمبر 2025، في التشغيل التجريبي لمشروع مونوريل شرق النيل بدون ركاب.

يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والصناعة 2025 TRANSMEA، خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2025 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن المقرر بدء المراحل النهائية للتشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل تمهيدًا لاستقبال الركاب في الأسبوع الأول من شهر يناير العام القادم.

