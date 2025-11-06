أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن إهداء بث حصري للشعب المصري للنسخة الكاملة لفعاليات حفل الافتتاح للمتحف المصري الكبير، غدًا الجمعة 7 نوفمبر 2025 على جميع شبكاتها التليفزيونية.

يشمل ذلك، وفق بيان الشركة، شبكة قنوات ON، وشبكة قنوات DMC، وشبكة قنوات CBC، وشبكة قنوات الحياة، بالإضافة لقنوات قطاع الأخبار إكسترا نيوز، وإكسترا لايف.

وأوضحت الشركة، أن مواعيد الإذاعة يوم الجمعة كالتالي:

- ‏Extra news Live 13:00

- ‏ON 13:00

- ‏CBC 19:00

- الحياة 20:00

- ‏DMC 23:00

فيما تكون مواعيد الإعادة يوم السبت، في الأوقات التالية:

- ON 11:30

- CBC 21:30

- الحياة 21:30

- DMC 13:00

اقرأ أيضًا:

افتتاح المتحف المصري الكبير.. كيف قفزت أسعار الغرف الفندقية في مصر؟

أسعار العمرة الاقتصادية والخمس نجوم في نوفمبر.. تبدأ من 30 ألف

سد النهضة يحتجز 95% من طمي النيل.. كيف يؤثر ذلك على القطاع الزراعي بدول المصب؟

كيف سيحدث المتحف المصري الكبير نقلة عالمية في السياحة الثقافية؟