"رئيس الشيوخ": نحرص على التنسيق والتعاون مع المجلس القومي للمرأة

استقبل المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم، المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والوفد المرافق لها.

في مستهل اللقاء، قدّمت المستشارة أمل عمار، باسمها وباسم جميع عضوات وأعضاء المجلس القومي للمرأة، خالص التهاني والتقدير إلى المستشار عصام فريد بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ، متمنية له دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه التشريعية بما يخدم الوطن.

وأكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى قضايا المرأة اهتمامًا كبيرًا، دعمًا وتمكينًا ومشاركةً في بناء الوطن.

من جانبه، أعرب المستشار عصام فريد، عن خالص شكره وتقديره للمستشارة أمل عمار على التهنئة، مثمنًا جهود المجلس القومي للمرأة في دعم وتعزيز مكانة المرأة المصرية في مختلف المجالات.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ، خلال اللقاء، حرصه على استمرار التعاون والتنسيق المشترك بين المجلسين، دعمًا لحقوق المرأة والأسرة المصرية، وبما يسهم في تحقيق المزيد من التقدم والازدهار للوطن.

حضر اللقاء كل من المستشار فارس سعد، وكيل مجلس الشيوخ، والمستشار الدكتور أحمد عبد الغني، الأمين العام للمجلس، والمستشار عمرو يسري، المستشار القانوني لرئيس المجلس.

