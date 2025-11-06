إعلان

لتجنب الغرامة أو الاعتقال.. 4 إجراءات مهمة بشأن السفر بالأدوية للخارج

كتب : أحمد جمعة عسكر

05:25 م 06/11/2025

وزارة الصحة

حذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين المسافرين إلى الخارج من مخاطر حمل الأدوية دون الالتزام بالضوابط القانونية للدول المختلفة، مؤكدة أن الالتزام بالإجراءات المعلنة يضمن للمسافر رحلة آمنة ويجنّبه الغرامة أو الاعتقال.

وقالت الوزارة في حملتها التوعوية: "سواء كنت تسافر للعمل، السياحة، أو العبادة.. دع أدويتك تكون حليفك لا عدوك".

وأوضحت الوزارة 4 إجراءات أساسية يجب اتباعها قبل السفر، تشمل:

* تحقق من القائمة السوداء: قم بزيارة موقع السفارة أو القنصلية الرسمي للوجهة وابحث عن «قائمة الأدوية المحظورة أو المقيدة»؛ فمعظم الدول تنشرها بوضوح تام.

* الوصفة رفيقتك الدائمة: لا تسافر بدون «روشتة حديثة» من طبيبك، مترجمة إلى الإنجليزية أو لغة البلد المضيف، فهي درعك الرسمي.

* كمية السفر فقط: احمل ما تحتاجه بالضبط لأيام الرحلة، فالكميات الكبيرة تُعد شبهة تجارية حتى لو كان الدواء مسموحًا.

* الإفصاح عند الوصول: عند أي شك، أعلن فورًا للجمارك: «لدي أدوية شخصية مع روشتة».

وأضافت الوزارة أن في زحمة الاستعداد للسفر قد يغفل البعض عن "العدو الخامد" في حقيبة الدواء، موضحة أن دواءً عاديًا في مصر قد يُصنف «ممنوعًا» في بلد آخر، ما قد يحول الإجازة إلى كابوس جمركي.

وأكدت أن القاعدة الذهبية هي: "الدواء المصرح به هنا قد يكون ممنوعًا هناك»، مشيرة إلى أن لكل دولة قوانينها الطبية السيادية، حتى لو كان الدواء لعلاج صداع عادي، وأن الجهل بالقانون يمثل مخاطرة كبيرة".

واختتمت وزارة الصحة رسالتها بالتشديد على أن الالتزام بهذه الخطوات يحمي المسافر من المصادرة أو الغرامة أو حتى الاعتقال المؤقت، مؤكدة أن الشفافية والالتزام هما الطريق إلى رحلة آمنة وراحة بال تامة.

وزارة الصحة السفر بالأدوية للخارج مخاطر حمل الأدوية للخارج

