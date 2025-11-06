إعلان

"ضحكت".. أول رد من مدبولي على منتقدي مشروع "علم الروم"

كتب- محمد أبو بكر:

03:05 م 06/11/2025

الدكتور مصطفى مدبولي

علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ما أثير على السوشيال ميديا بشأن تنفيذ مشروع علم الروم بين مصر وقطر.

وقال رئيس مجلس الوزراء: ضحكت عندما رأيت بعض الآراء تقول "طب ليه مش الحكومة اللي تنفذ بنفسها المشروع وتسيبه ليه للمستثمرين؟".

وأضاف "مدبولي"، أن الدولة منذ 5 سنوات تتهم أنها أنفقت استثمارات من غير عائد في تنمية العلمين والعاصمة الجديدة، قائلًا:" كان هناك فريقًا يقود هجومًا شديدًا على الحكومة بأنها استدانت لتنفيذ بعض هذه المشروعات، ونجد اليوم فريقًا يقول طب ما الدولة تنفذ هذه المشروعات؟".

وأوضح: الدولة عندما تدخلت وبدأت في بناء واستثمار البنية التحتية وتنفيذ مشروعات مثل العاصمة الجديدة والعلمين والمدن الجديدة، فإننا كُنا نتحدث عن فترة شديدة الاستثنائية في تاريخ المصري، وكان الاقتصاد المحلي والعالمي يمر بعدد كبير من الاضطرابات، ورأينا أن لا يوجد إمكانية لجذب الاستثمارات وفتح الاقتصاد المصري للتعافي إلا إذا بادرنا في استثمار بنية أساسية ومشروعات رائدة تجذب القطاع الخاص للتنمية.

وبين: لولا الإنفاق الذي تم على البنية التحتية في كافة المجالات في مصر، ما كنا لنستطيع جذب الاستثمارات في كافة القطاعات المختلفة، بدءًا من السياحة والصناعة وصولًا إلى اللوجستيات الآخرى.

مصطفى مدبولي مشروع علم الروم مجلس الوزراء

