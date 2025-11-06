

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الشراكة المصرية القطرية لتنمية منطقة علم الروم من أكبر المشروعات العقارية القطرية على مستوى العالم، وفق ما أفاد به الوزير القطري عبدالله بن حمد.



قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أوجه الشكر لفريق العمل المجهول الذي شارك في عملية التفاوض المرير والكبير لنصل على مدار شهور لهذا الاتفاق الناجح من الجانبين القطري الشيخ حمد بن الثاني، رئيس مجلس إدارة شركة ديار القطرية في مصر، ومن الجانب المصري المهندسة مساعد أول رئيس الوزراء، والمستشار رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والفريقين من الجانبين.



وأضاف، على مدار شهور كان هناك اجتماعات يومية ونقاشات وخلافات، وكنت أتدخل شخصيًا معهم لنصل إلى ما وصلنا إليه اليوم، ونحتفل بهذه الشراكة.



وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الدوحة والاتفاق مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على ضخ استثمارات قطرية في مصر، كانا بمثابة البوابة الأولى لانطلاق المشروع العملاق.



وأكد رئيس الوزراء، خلال مراسم توقيع شراكة استثمارية مصرية – قطرية لتنمية منطقة علم الروم بمحافظة مطروح، أن هذا التعاون يعكس مدى حرص البلدين على تعزيز التنمية الشاملة وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين الجانبين.



وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن مشروع علم الروم يُعد دفعة قوية لجهود الدولة في تطوير الساحل الشمالي، مشيرًا إلى أنه يجسد عمق العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر وقطر في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.