تقلبات جوية.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المقبلة



كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تطورات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القادمة.



وأضافت "غانم"، في تصريحات لمصراوي، أن البلاد تشهد طقسًا خريفيًا مستقرًا نسبيًا، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة عن المعدلات المعتادة في مثل هذا التوقيت من العام.



ما أسباب ارتفاع درجات الحرارة؟



أوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الكتل الهوائية القادمة من المناطق الصحراوية تؤثر على أغلب أنحاء الجمهورية، مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بمقدار عدة درجات فوق المعدل الطبيعي، خاصة خلال ساعات النهار، بينما تنخفض تدريجيًا مع حلول الليل.



وبينت الدكتورة منار انم، أن البلاد تتأثر اليزك بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يؤدي إلى تكوّن السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات شمال البلاد، مع فرص ضعيفة ومحدودة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تمتد أحيانًا إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى.



وأكدت أن الطقس سيكون مائلًا للحرارة نهارًا على أغلب المحافظات، بينما يصبح معتدلًا إلى مائل للبرودة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، مشيرة إلى أن الفارق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى قد يصل إلى نحو 12 درجة مئوية.



وشددت عضو هيئة الأرصاد على أن الشبورة المائية الكثيفة هي أبرز الظواهر الجوية خلال هذه الفترة، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، داعية قائدي المركبات إلى توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر لتجنب الحوادث الناتجة عن انخفاض مستوى الرؤية.



ودعت غانم المواطنين إلى ارتداء الملابس المناسبة في فترات الصباح والمساء بسبب التباين الملحوظ بين درجات الحرارة ليلًا ونهارًا، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة تشهد استقرارًا نسبيًا في الأحوال الجوية، إلا أن فصل الخريف بطبيعته يتميز بتقلباته المفاجئة.



حالة الطقس اليوم الخميس



كانت كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس الموافق 6 نوفمبر 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.



وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الأربعاء، إنه يسود اليوم الخميس، طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.



وأضافت "الهيئة"، أن طقس اليوم الخميس يشهد شبورة مائية من (4-9 صباحاً) تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.



وأوضحت هيئة الأرصاد، أن حالة الموج على البحر المتوسط تكون من خفيف إلى معتدل، وارتفاعها من 1 إلى 1.5 متر، فيما تكون حالة الموج بالبحر الأحمر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.5 متر.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025



القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري: العظمى 28، الصغرى 19.



السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري: العظمى 26، الصغرى 18.



السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة: العظمى 29، الصغرى 20.



جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 30، الصغرى 21.



شمال الصعيد: العظمى 29، الصغرى 17.



جنوب الصعيد: العظمى 34، الصغرى 21.



