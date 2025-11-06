الصحة تعلن تفاصيل مبادرة "بداية طبيب": تدريب 15 ألفًا من حديثي التخرج

أعلنت وزارة الصحة والسكان بدء التسجيل بالبرنامج التدريبي "بداية طبيب"، أحد برامج المبادرة الرئاسية لتنمية القدرات البشرية "بداية"، والتي تهدف إلى رفع كفاءة 15 ألفًا من الأطباء حديثي التخرج، من خلال مناهج علمية معتمدة من الكلية الملكية للأطباء والجراحين، بالتعاون مع المجلس الصحي المصري.



ووفق الإعلان الرسمي لوزارة الصحة، فإن الفئة المستهدفة هم الأطباء البشريون المكلفون حديثًا بوحدات الرعاية الأساسية (حديثو التخرج من دفعات 2022-2023)، على أن يُنفَّذ البرنامج بنظام التعلم الإلكتروني التفاعلي عبر منصة التعلم الإلكتروني بوزارة الصحة (LMS)، من خلال محاضرات علمية وجلسات "Ask the Expert" بمشاركة نخبة من الأساتذة في التخصصات المختلفة.



ويحصل المشاركون على شهادة معتمدة من وزارة الصحة والكلية الملكية للأطباء، تتضمن 10 ساعات معتمدة و10 نقاط من المجلس الصحي المصري.



ومن المقرر إتاحة فرص متقدمة في نهاية كل دورة تدريبية، حيث سيتم اختيار أفضل 3 أطباء من المشاركين وفقًا لأعلى نتائج التقييمات والأداء العلمي، ومنحهم فرصة الالتحاق ببرنامج تدريبي متقدم في مجالات الأمراض المزمنة ذات الصلة، معتمد من جهة علمية دولية.



ويتم إغلاق الوصول إلى البرنامج التدريبي عند الوصول إلى العدد المستهدف، كما يتم إغلاق الوصول للبرنامج حال عدم استكماله خلال شهر من بدء التدريب.



ومن المقرر التواصل مع المقبولين في البرنامج من خلال البريد الإلكتروني المستخدم للتسجيل بنموذج الالتحاق بالبرنامج، لذا يُرجى مراجعة البريد الإلكتروني بصفة دورية.

وعلى الراغبين في الحضور التسجيل من خلال الرابط التالي: اضغط هنا