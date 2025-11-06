كتب- أحمد جمعة:

شارك الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، في المؤتمر الدولي السنوي "صحة واحدة مستدامة للجميع"، الذي استضافته مدينة ليون الفرنسية في الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر 2025، بمشاركة نخبة من القيادات الصحية العالمية وممثلي الهيئات الدولية والمنظمات الأممية وصناع القرار في مجالات الصحة العامة والبيئة والتنمية المستدامة.



وخلال الجلسة النقاشية التي جاءت تحت عنوان "في ظل الاحتباس الحراري العالمي: أثر التلوث على صحة الإنسان في زمن التغير المناخي" (Climate-Health Collision: Pollution’s Role in a Warming World)، قدم رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، رؤية مصرية متكاملة حول الترابط الوثيق بين الصحة والبيئة والمناخ، مستعرضا الدور الريادي الذي تقوم به الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) في هذا الملف الحيوي، من خلال دمج مبادئ الاستدامة البيئية ضمن منظومة جودة الرعاية الصحية، وإطلاق معايير المنشآت الصحية الخضراء (Green Healthcare Facilities Standards) التي تعد من أوائل المعايير في المنطقة المتوافقة مع توجهات منظمة الصحة العالمية واتفاق باريس للمناخ.



وأكد د. أحمد طه، أن جهود جهار لا تقتصر على اعتماد المنشآت الصحية فحسب، بل تمتد لتقود التحول نحو أنظمة صحية أكثر مرونة واستدامة قادرة على مواجهة المخاطر المناخية والبيئية، عبر تأهيل الكوادر الصحية وتطوير السياسات الوطنية للجودة والاستدامة، وتعزيز جاهزية النظام الصحي المصري لمجابهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بجعل مصر نموذجًا رائدًا في تطبيق مفهوم “الصحة الواحدة” إقليميا.



وعلى هامش المؤتمر، عقد رئيس الهيئة عدة لقاءات ثنائية رفيعة المستوى، شملت اجتماعه مع د.بنوِت مريبيل، رئيس الهيئة الفرنسية للصحة الواحدة المستدامة للجميع التابعة لـمعهد باستير الفرنسي، حيث تم بحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة المخاطر المناخية وتأثيرها على صحة الإنسان والبيئة.



كما التقى الدكتور أحمد طه بالدكتورة أنياس سوكات، مدير القطاع الصحي والأمان الاجتماعي بالوكالة الفرنسية للتنمية، لبحث سبل تعزيز الشراكة بين الوكالة و”جهار” في مشروعات الجودة الصحية والتحول نحو المنشآت الخضراء، ودفع المشروعات المشتركة نحو مزيد من التكامل والتأثير في دعم أهداف التنمية المستدامة.



وفي إطار التعاون الدولي في مجالات التعليم والتدريب الصحي، قام رئيس الهيئة بزيارة أكاديمية منظمة الصحة العالمية بمدينة ليون، حيث اطّلع على قدراتها المؤسسية المتميزة، وبحث مع مسؤوليها سبل تفعيل التعاون مع “جهار” للاستفادة من برامجها التدريبية المتخصصة في جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى والاستدامة البيئية، بما يسهم في تطوير الكوادر الصحية المصرية وتعزيز تنافسية المنظومة الصحية المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي.



وتجسد مشاركة رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، في هذا المحفل الدولي الكبير حضور مصر الفاعل في الساحة الصحية العالمية، وتؤكد الدور المتنامي لـ (جهار) كأحد أهم الأذرع الوطنية في قيادة التحول نحو نظام صحي أكثر قدرة على مواجهة التحديات البيئية والمناخية، قائم على معايير جودة متطورة واستدامة شاملة، بما يعزز رفاه المواطن ويحمي كوكب الأرض للأجيال القادمة.