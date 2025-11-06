وزارة الشؤون النيابية تنشر إنفوجرافات توعوية حول انتخابات مجلس النواب

أصدرت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بيانًا أعلنت فيه عن إطلاق مجموعة من المواد التوعوية الموجهة للمواطنين، بالتزامن مع قرب انطلاق انتخابات مجلس النواب المقررة خلال شهر نوفمبر الجاري.

وبحسب البيان، تأتي هذه المواد بصيغة "إنفوجراف" لتسهيل الاطلاع على المعلومات الأساسية المتعلقة بالعملية الانتخابية.

وأكد البيان أن المستشار محمود فوزي، وزير وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، شدد على أهمية تقديم كافة المعلومات المتعلقة بالانتخابات بأسلوب مبتكر وسهل، بما يعكس دور التواصل السياسي كجزء أساسي من مهام الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن سلسلة الإنفوجرافات التي تم نشرها تشمل شرح تكوين مجلس النواب، والنظام الانتخابي المعتمد في مصر، بالإضافة إلى توضيح الشروط والمحظورات المتعلقة بالترشح والانتخاب.

وتضمنت المواد التوعوية معلومات عن الفئات التي يفرض الدستور تمثيلها في المجلس، وذلك لضمان شمولية التغطية لجميع القوانين واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإنفوجرافات تشكل البداية لسلسلة محتوى أكبر، حيث ستتضمن المواد القادمة شرحًا موسعًا لكل ما يخص مجلس النواب من مهام وصلاحيات، وحقوق المواطنين، بالإضافة إلى تفاصيل حول كيفية ممارسة الدور السياسي بفعالية خلال الفترة الانتخابية المقبلة.

اقرأ أيضاً:

طقس الاثنين.. الأرصاد: أمطار رعدية وشبورة تصل لحد الضباب

حال عدم إضافة قيمة الشحن.. اتبع تلك الخطوات للحصول على رصيد عداد الكهرباء؟