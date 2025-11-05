أكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة بدأت استعداداتها لمواجهة "العترة الجديدة" من الحمى القلاعية منذ مارس الماضي، بعد الإبلاغ عنها في دول مجاورة، رغم أن المرض متوطن في مصر منذ أكثر من 50 عامًا ويتم التحصين ضد سبع عترات حاليًا.

وأشار، خلال مداخلة ببرنامج "يحدث في مصر"، إلى أن العترة المحلية عُزلت في البحيرة في يونيو، وتم تجهيز اللقاح الخاص بها، حيث تم بالفعل تحصين 4 ملايين جرعة من أصل 5 ملايين جُرعة تم تجهيزها في أغسطس.

وشدد على استمرار التحصين الدوري للمواشي، مصحوبًا بحملات توعية لتعزيز مناعة الحيوانات ضد الفيروس شديد الانتشار، والذي يمكن أن ينتقل لمسافات تصل إلى 120 كم خاصة في الشتاء.

اقرأ أيضًا:

الحكومة تمد الإعفاء من رسوم مقابل "الجعل" حتى نهاية ديسمبر 2026.. تفاصيل

أسعار شقق الإسكان التعاوني والحجز أول ديسمبر