3 خطوات.. طريقة بسيطة للاستعلام عن الرصيد المتبقي في كارت شحن الكهرباء

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء تواصل تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة مستخدمي العدادات مسبقة الدفع، وذلك عبر خطوات بسيطة تمكن المشترك من معرفة الرصيد المتبقي في كارت الشحن وتنشيط العداد الكودي بعد إعادة الشحن.

وأوضحت الوزارة أن الاستعلام عن الرصيد المتبقي يتم عبر 3 خطوات فقط، وهي:

-إدخال كارت الشحن في العداد حتى تظهر البيانات على الشاشة.

-الضغط على الزر الأصفر أو زر القراءة لعرض قيمة الرصيد المتبقي بالجنيهات.

-متابعة استهلاك الأيام الماضية من خلال نفس الزر لمعرفة معدل الاستهلاك اليومي.

وأضافت أنه لتنشيط العداد الكودي بعد الشحن، يجب اتباع الخطوات التالية:-

-إدخال كارت الشحن في العداد بعد عملية الشحن مباشرة.

-الانتظار حتى تظهر رسالة “تم تحديث البيانات” أو “تم تفعيل الرصيد”.

-التأكد من عودة الإضاءة الخضراء بالعداد، بما يشير إلى نجاح العملية.

وشددت الوزارة على ضرورة الاحتفاظ بالكارت في مكان آمن وعدم تعريضه لأي مواد مغناطيسية أو حرارة عالية، حفاظًا على سلامة البيانات المسجلة به، مشيرة إلى أن مراكز الشحن ومنافذ خدمة المواطنين متاحة طوال أيام الأسبوع لتلقي أي استفسارات أو شكاوى تتعلق بالعدادات مسبقة الدفع.

