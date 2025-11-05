طرح أراض جديدة للاستثمار العقاري ضمن مشروعات "المجتمعات العمرانية"

أحيط مجلس الوزراء بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بجلسته رقم (208) المتضمن الموافقة على اعتماد ما تم من إجراءات بشأن ابرام عدة بروتوكولات وعقود مع عدد 49 شركة وجهة مختلفة.

ويأتي ذلك؛ بشأن تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية الخارجية والداخلية وإمدادات لتوصيل الغاز الطبيعي لعدد من المناطق، وكذا تنفيذ الشبكات الأرضية، بالإضافة إلى بروتوكولات تعاون مع بعض البنوك بشأن التمويل العقاري للوحدات المملوكة للهيئة، فضلًا عن أعمال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتأمين البيانات ورقمنة الوثائق بوزارة الإسكان، وطرح عدد من قطع الأراضي للاستثمار العقاري، وتوفير احتياجات الهيئة من المواد البترولية، وإدارة وتشغيل وصيانة عدد من المشروعات السكنية الجديدة.

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون يُجيز لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس.

وتأتي هذه الخطوة ضمن التوجهات الاستراتيجية للدولة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، وتعزيز الدور الريادي للكيانات الوطنية في قطاعي البترول والغاز، بما يسهم في دعم قدرات القطاع وزيادة مساهمته في عمليات البحث والتنمية لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البترولية.

ومن المنتظر أن تسهم الاتفاقية الجديدة في زيادة العائد الاقتصادي للدولة والهيئة العامة للبترول، عبر تعظيم حجم الإنتاج وخفض تكاليف العمليات التشغيلية، إلى جانب رفع نسبة المكوّن المحلي، بما يعزز من قدرة القطاع على تحقيق معدلات نمو مستدامة خلال السنوات المقبلة.

