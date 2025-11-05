

التقى الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالفريق أول بحري تيودورو إيستيبان لوبيز كالديرون، رئيس أركان الدفاع الإسباني، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا.



وبحسب بيان، أجريت للفريق الإسباني مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، عزفت خلالها الموسيقات العسكرية السلامين الوطنيين لمصر وإسبانيا.



وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري في مختلف المجالات، إلى جانب نقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة في البلدين.



وأكد الفريق أحمد خليفة اعتزازه بعمق الروابط التي تجمع بين القوات المسلحة المصرية والإسبانية، مشيدًا بالجهود المشتركة التي تسهم في توسيع آفاق التعاون العسكري بين الجانبين.



من جانبه، أعرب الفريق أول بحري تيودورو كالديرون عن تقديره للعلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر وإسبانيا، مثمنًا دور مصر في دعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة، ومؤكدًا تطلعه إلى مزيد من التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة بين القوات المسلحة في البلدين الصديقين.









