أول تعليق من "الكهرباء" على واقعة سحل "محصل" بالقاهرة الجديدة

قال مصدر مسؤول بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن المهندس حسن البيلي، رئيس مجلس إدارة الشركة، وجَّه باتخاذ جميع الإجراءات القانونية في واقعة تعرُّض موظف بالتحصيل إلى السحل على يد مواطن ونجله يعمل بإحدى الوزارات، مشيرًا إلى أنه تم تحرير محضر في قسم شرطة التجمع؛ لاتخاذ كل الإجراءات التي تضمن حق الموظف المعتدى عليه.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه تم تكليف القطاع القانوني بالشركة بمتابعة الواقعة والمحضر مع القسم والنيابة العامة المختصة؛ للتحقيق في الواقعة، موضحًا أن النيابة العامة وجَّهت اتهامًا مباشرًا إلى مرتكبي الواقعة والتعدي على موظف خلال أدائه عمله.

وأكد المصدر أن رئيس الشركة قامَ بالاتصال هاتفيًّا بالموظف المتعدى عليه؛ للاطمئنان على صحته وتأكيد دعم ومساندة الشركة له للحصول على حقه.

ونوه المصدر بأنه تم إلقاء القبض على مرتكب الواقعة وعرضه على النيابة، مساء أمس، مشيرًا إلى أن نجله سيخضع للتحقيق اليوم أمام النيابة العامة.

وأشار المصدر إلى أنه تم إخلاء سبيل اثنين من الموظفين التابعين للشركة من سرايا النيابة، بعد الحصول على شهادتيهما في الواقعة، موضحًا أن الموظف تعرض إلى ضرب مبرح وسحل أدى إلى حدوث إصابات بالغة.