معرض "الصحة الرقمية الذكية" ضمن فعاليات مؤتمر "السكان والتنمية البشرية"

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إقامة معرض "Smart Digital Health Gate"، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في نسخته الثالثة PHDC’25.

يُعقد المؤتمر تحت شعار «تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص»، خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025، بقاعة مؤتمرات فندق سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المعرض يسلط الضوء على ثلاث ركائز رئيسية للتحول الرقمي: السجل الصحي الوطني الموحد لكل مواطن، يشمل تاريخه الصحي والفحوصات والأدوية والإحالات، والمنصة الوطنية للتكامل، التي تربط مقدمي الخدمة عبر جميع مستويات الرعاية، وحوكمة البيانات، لضمان الخصوصية ورفع الثقة العامة في المنظومة الصحية.

ودعت الوزارة المشاركين في المؤتمر إلى حضور المعرض المصاحب، الذي يقدم تجربة تطبيقية للتحول الرقمي، تشمل: عروضًا حية لرحلة المواطن من التسجيل حتى المتابعة، محاكاة تكامل فعلي بين العيادات والمختبرات والصيدليات ومراكز الأشعة، خريطة تنفيذية على مراحل توضح التوسع الوطني للبنية التحتية الرقمية، ومنطقة مخصصة لعرض أدوات الجودة والاعتماد ومؤشرات العدالة الصحية.

ويشارك في المعرض: هيئة الرعاية الصحية، هيئة التأمين الصحي الشامل، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، شركات التكنولوجيا، الأدوية، المعدات الطبية، الاتصالات، والتجهيزات الطبية، البنوك ومؤسسات التمويل الدولية.