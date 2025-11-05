وزير الخارجية يكشف: إعداد مشروع قرار دولي لتحصين اتفاق غزة

أعلن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، عن الجهود الجارية لإعداد مشروع قرار دولي يعرض على مجلس الأمن بهدف "تحصين" اتفاق شرم الشيخ الخاص بوقف إطلاق النار في غزة.

وأكد عبدالعاطي أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان إضفاء الطابع الإلزامي على الاتفاق، مما يعكس الإرادة الدولية ويمنع أي طرف من التملص أو الالتفاف على التزاماته.

وفي لقائه مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، أشار الوزير إلى وجود نقاشات مكثفة مع الولايات المتحدة الأمريكية والأطراف العربية والإسلامية والدولية الأخرى، لتناول كافة القضايا المتعلقة بالترتيبات الأمنية في القطاع، وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

وأوضح عبد العاطي أن المشاورات الراهنة تتركز على بلورة توافق حول القضايا الرئيسية في مشروع القرار، بما في ذلك صلاحيات مجلس السلام المقترح، وشرعية وصلاحيات القوة الدولية، وكذلك صلاحيات اللجنة الفلسطينية المؤقتة في غزة.

وشدد وزير الخارجية على أن الهياكل الإدارية التي سيتم مناقشتها وتحديد صلاحياتها ستكون ترتيبات مؤقتة وانتقالية تستغرق وقتاً محدداً. قائلا: تجري حالياً مشاورات حثيثة بشأن تشكيل هذه الهياكل المؤقتة فيما يخص مجلس السلام في غزة.

