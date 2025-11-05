دنيتنا للغناء بأوبرا الإسكندرية.. غدا

كتب- محمد شاكر:

تقيم دار الأوبرا المصرية، حفلا لفريق "دنيتنا" للغناء التابع لجمعية "دنيتنا" للمكفوفين، وذلك في الثامنة مساء غد الخميس 6 نوفمبر على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

يتضمن البرنامج نخبة من مؤلفات الموسيقى العربية الشهيرة منها يا ختام الأنبياء، راجعين يا هوى، يمامة حلوة، تملى فى قلبى، ليه تشغل بالك، بان عليا حبه، علي رمش عيونها، التوبة، عالحلوة والمرة، البنت الشلبية، بكره يا حبيبى، قصر بعيد، عجبا لغزال، قلبى دليلى، سهر الليالى.

ويؤدي هذه الأعمال دينا محمد أحمد، محمد عادل أحمد، عبد الرحمن محمود، صفاء مصطفى، محمد محمد أحمد، ميرفت محمد أحمد، هبة ربيع السيد.

يذكر أن فريق "دنيتنا" يضم عدد من المواهب والأصوات المميزة من المكفوفين وضعاف البصر، فاز فى مسابقة المواهب الذهبية لذوى القدرات الخاصة، وشارك فى المهرجان الدولى للموسيقيين المكفوفين فى مدينه تطوان بالمغرب عام ٢٠١٨، وحصل على درع المهرجان بجانب عدد من الجوائز المحلية والدولية.



