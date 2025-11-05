إعلان

توقعات بسقوط أمطار.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

كتب- محمد شاكر:

10:00 ص 05/11/2025
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، من اليوم الأربعاء إلى يوم الإثنين 10 نوفمبر 2025، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان صحفي: يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء حار على جنوب البلاد وجنوب سيناء، معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

كما تتكون شبورة مائية من (9:4 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من والى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

وتكون هناك فرص أمطار خفيفة غدا الخميس على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

