وزير الشئون النيابية يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى

استقبل المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة ، المستشار عاصم عبد اللطيف الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، على رأس وفد قضائي رفيع المستوى ضم نخبة من السادة المستشارين وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

جاءت الزيارة في إطار تقديم التهنئة للمستشار هاني حنا بمناسبة توليه حقيبة الشئون النيابية، وتأكيداً على أواصر التعاون البنّاء والتكامل بين السلطتين التنفيذية والقضائية، كما تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التنسيق المشترك بما يخدم منظومة العدالة، ويحقق الصالح العام، ويرسخ مبادئ سيادة القانون في ضوء الجمهورية الجديدة.

وضم الوفد المرافق لرئيس مجلس القضاء الأعلى في زيارته للسيد الوزير كلاً من:

• المستشار/ عبد الآخر الملقب فواز إبراهيم - رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى.

• المستشار/ محمد عبد العال أحمد عارف - النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى.

• المستشار/ عبد الله إبراهيم رشيد سلامة - النائب الثاني لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى.

• المستشار / زكريا يوسف حسن حرز الله - رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى.

• المستشار/ ماجد جبران بطرس منقريوس - رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى.

• المستشار/ أحمد رفعت قاسم - نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى.

كما ضم اللقاء وفداً رفيع المستوى من قيادات محكمة النقض، شمل مديري النيابة العامة لدى المحكمة، ورؤساء المكاتب الفنية، وإدارات التفتيش والعلاقات الدولية والعامة، والأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.