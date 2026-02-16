إعلان

وزير الشئون النيابية يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى

كتب- نشأت حمدي:

10:52 م 16/02/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    وزير الشئون النيابية يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى (2)
  • عرض 10 صورة
    وزير الشئون النيابية يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى (4)
  • عرض 10 صورة
    وزير الشئون النيابية يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى (1)
  • عرض 10 صورة
    وزير الشئون النيابية يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى (6)
  • عرض 10 صورة
    وزير الشئون النيابية يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى (3)
  • عرض 10 صورة
    وزير الشئون النيابية يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى (5)
  • عرض 10 صورة
    وزير الشئون النيابية يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى (8)
  • عرض 10 صورة
    وزير الشئون النيابية يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى (10)
  • عرض 10 صورة
    وزير الشئون النيابية يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى (9)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبل المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة ، المستشار عاصم عبد اللطيف الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، على رأس وفد قضائي رفيع المستوى ضم نخبة من السادة المستشارين وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

جاءت الزيارة في إطار تقديم التهنئة للمستشار هاني حنا بمناسبة توليه حقيبة الشئون النيابية، وتأكيداً على أواصر التعاون البنّاء والتكامل بين السلطتين التنفيذية والقضائية، كما تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التنسيق المشترك بما يخدم منظومة العدالة، ويحقق الصالح العام، ويرسخ مبادئ سيادة القانون في ضوء الجمهورية الجديدة.

وضم الوفد المرافق لرئيس مجلس القضاء الأعلى في زيارته للسيد الوزير كلاً من:

• المستشار/ عبد الآخر الملقب فواز إبراهيم - رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى.

• المستشار/ محمد عبد العال أحمد عارف - النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى.

• المستشار/ عبد الله إبراهيم رشيد سلامة - النائب الثاني لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى.

• المستشار / زكريا يوسف حسن حرز الله - رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى.

• المستشار/ ماجد جبران بطرس منقريوس - رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى.

• المستشار/ أحمد رفعت قاسم - نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى.

كما ضم اللقاء وفداً رفيع المستوى من قيادات محكمة النقض، شمل مديري النيابة العامة لدى المحكمة، ورؤساء المكاتب الفنية، وإدارات التفتيش والعلاقات الدولية والعامة، والأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الشئون النيابية رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار هاني حنا المستشار عاصم عبد اللطيف الغايش رئيس محكمة النقض

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

محمد صلاح.. ينشر صورًا جديدة من مباراة ليفربول وبرايتون
رياضة عربية وعالمية

محمد صلاح.. ينشر صورًا جديدة من مباراة ليفربول وبرايتون
"كمين السجائر" ينتهي بـ"عشماوي".. الإعدام لـ7 متهمين والمؤبد لآخر بالإسكندرية
أخبار المحافظات

"كمين السجائر" ينتهي بـ"عشماوي".. الإعدام لـ7 متهمين والمؤبد لآخر بالإسكندرية
ضياء داود: سوق السياسة بيقول إن فيه تعديلات دستورية
مصراوى TV

ضياء داود: سوق السياسة بيقول إن فيه تعديلات دستورية
دفاع المتهم في واقعة نهش "جنين بولاق" يطالب بإجراء الـ DNA وإخلاء سبيله:
حوادث وقضايا

دفاع المتهم في واقعة نهش "جنين بولاق" يطالب بإجراء الـ DNA وإخلاء سبيله:
بيان عاجل من "الإفتاء" بشأن موعد صيام أول يوم في رمضان 2026
أخبار وتقارير

بيان عاجل من "الإفتاء" بشأن موعد صيام أول يوم في رمضان 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بيان عاجل من "الإفتاء" بشأن موعد صيام أول يوم في رمضان 2026
رسميًا.. أول دولة عربية تعلن الخميس بداية شهر رمضان 2026
أول تعليق لنقابة الأشراف بشأن انتساب الفنانة زينة وابنيها لآل بيت النبي
هبوط جديد في سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر