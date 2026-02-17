مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

الزمالك

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
19:45

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

موناكو

- -
22:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد القطري

- -
18:00

الاتحاد

جميع المباريات

إعلان

أحمد دياب يكشف حقيقة طلب حسام حسن إلغاء الدوري بسبب كأس العالم 2026

كتب : مصراوي

03:00 ص 17/02/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    منتخب مصر (3) (1)
  • عرض 7 صورة
    منتخب مصر (7) (1)
  • عرض 7 صورة
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (3) (1)
  • عرض 7 صورة
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (4) (1)
  • عرض 7 صورة
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (10) (1)
  • عرض 7 صورة
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (12) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن منظومة إدارة المسابقات داخل الرابطة تعمل بشكل مؤسسي ومنظم، مشددًا على عدم وجود أي نية لإلغاء بطولة الدوري هذا الموسم.

وقال دياب، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC":"رابطة الأندية لديها إدارة مسابقات كاملة تعمل وفق نظام واضح. طه عزت بذل مجهودًا كبيرًا خلال الموسم الماضي والموسم الحالي، وأثبت كفاءته في إدارة المسابقات، ولم يعد هناك تدخل بشري كما كان يحدث في السنوات الماضية، كما أن عقوبات الدوري تصدر عقب نهاية كل جولة مباشرة".

وأضاف:"سمعت حديث البعض عن إمكانية إلغاء الدوري، ولا يوجد عاقل يفكر في هذا الأمر. النسبة الأكبر من الإعلام الرياضي، والتي تتجاوز 80%، تتحدث بعقلانية وتسعى للصالح العام، بينما هناك نسبة أقل بكثير تسعى لإثارة البلبلة".

وتابع دياب:"حسام حسن لم يطلب إلغاء الدوري المصري، وكيف يطلب ذلك واللاعبون سيبتعدون عن المباريات؟ هذا سيؤثر سلبًا على جاهزيتهم، وبالتالي يضر بالمنتخب، خاصة في ظل الاستعدادات لكأس العالم".

واختتم تصريحاته قائلًا:"لن يتم إلغاء الهبوط في نهاية الموسم، ولا توجد أي رفاهية لاتخاذ مثل هذا القرار".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر حسام حسن أحمد دياب الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لا يزوره الكثيرون.. قصة أجمل مكان على وجه الأرض (صور)
علاقات

لا يزوره الكثيرون.. قصة أجمل مكان على وجه الأرض (صور)
رمضان 2026.. تعرف على قناة عرض "وننسى اللي كان"
دراما و تليفزيون

رمضان 2026.. تعرف على قناة عرض "وننسى اللي كان"
أفضل طريقة لإنقاص الوزن وحرق الدهون في رمضان
فيديوهات رمضان

أفضل طريقة لإنقاص الوزن وحرق الدهون في رمضان
"يهدد استقرار الأندية".. أول تعليق من رئيس مودرن سبورت على الأخطاء التحكيمية
رياضة محلية

"يهدد استقرار الأندية".. أول تعليق من رئيس مودرن سبورت على الأخطاء التحكيمية
نشرة منتصف الليل| أمطار متوقعة على القاهرة.. وأول تعليق لنقابة الأشراف
أخبار مصر

نشرة منتصف الليل| أمطار متوقعة على القاهرة.. وأول تعليق لنقابة الأشراف

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بيان عاجل من "الإفتاء" بشأن موعد صيام أول يوم في رمضان 2026
رسميًا.. أول دولة عربية تعلن الخميس بداية شهر رمضان 2026
أول تعليق لنقابة الأشراف بشأن انتساب الفنانة زينة وابنيها لآل بيت النبي
هبوط جديد في سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر