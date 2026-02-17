أحمد دياب يكشف حقيقة طلب حسام حسن إلغاء الدوري بسبب كأس العالم 2026

أكد النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن منظومة إدارة المسابقات داخل الرابطة تعمل بشكل مؤسسي ومنظم، مشددًا على عدم وجود أي نية لإلغاء بطولة الدوري هذا الموسم.

وقال دياب، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC":"رابطة الأندية لديها إدارة مسابقات كاملة تعمل وفق نظام واضح. طه عزت بذل مجهودًا كبيرًا خلال الموسم الماضي والموسم الحالي، وأثبت كفاءته في إدارة المسابقات، ولم يعد هناك تدخل بشري كما كان يحدث في السنوات الماضية، كما أن عقوبات الدوري تصدر عقب نهاية كل جولة مباشرة".

وأضاف:"سمعت حديث البعض عن إمكانية إلغاء الدوري، ولا يوجد عاقل يفكر في هذا الأمر. النسبة الأكبر من الإعلام الرياضي، والتي تتجاوز 80%، تتحدث بعقلانية وتسعى للصالح العام، بينما هناك نسبة أقل بكثير تسعى لإثارة البلبلة".

وتابع دياب:"حسام حسن لم يطلب إلغاء الدوري المصري، وكيف يطلب ذلك واللاعبون سيبتعدون عن المباريات؟ هذا سيؤثر سلبًا على جاهزيتهم، وبالتالي يضر بالمنتخب، خاصة في ظل الاستعدادات لكأس العالم".

واختتم تصريحاته قائلًا:"لن يتم إلغاء الهبوط في نهاية الموسم، ولا توجد أي رفاهية لاتخاذ مثل هذا القرار".