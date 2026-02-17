إعلان

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 17-2-2026 مع بداية التعاملات الصباحية


كتب- محمد فتحي:

06:09 ص 17/02/2026

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 17-2-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره في مصر بحلول التعاملات المسائية.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 50 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 16-2-2026، مقارنة بمستواه منتصف التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 17-2-2026 هي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7580 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6630 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5685 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4420 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3155 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 235675 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 53040 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا
وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.23% إلى نحو 4982 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

