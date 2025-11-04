فاروق حسني: أتمنى تحويل متحف التحرير إلى مركز دولي لعلم المصريات

كتبت- داليا الظنيني:

كشف الفنان الدكتور فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، عن التفاصيل الجوهرية والرؤى التي حكمت تصميم المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن فلسفة "الدرج الكبير" كانت تستهدف دمج الأهرامات داخل فكرة المتحف وربط الماضي العظيم بالصرح الحديث.

وخلال لقائه في برنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على شاشة النهار، أشار حسني إلى أن المتحف كان ضرورة ملحة، قائلًا: "متحف التحرير رائع، لكن كثرة المعروضات أساءت العرض داخله، وكنا في حاجة إلى مكان فسيح".

وأعرب حسني عن أمنيته بتطوير متحف التحرير القديم، مقترحًا تحويله إلى مركز دولي لدراسة علم المصريات يشمل ندوات ومحاضرات ليصبح مدرسة حقيقية لهذا العلم، مؤكدًا أن تنفيذ هذه الفكرة "سيضيف لمصر الكثير".

واسترجع حسني ذكرياته حول اختيار قطعة الأرض، مشيرًا إلى أنه اختارها مرتين، وفي المرة الثانية نزل مع الرئيس الأسبق مبارك، حيث صعدا إلى "تبة على الرمل" ليجد الموقع "مهمًا جدًا ورائعًا"، وصدر قرار التخصيص في اليوم نفسه بـ117 فدانًا للمتحف.

وأكد أن المشروع مر بدراسات جدوى دقيقة استغرقت أربع سنوات بمساعدة إيطاليا، ووصف عملية إزالة الرمال بأنها كانت "ملحمة".

وتابع: "لم أنم من الرعب يوم نقل تمثال رمسيس من الميدان"، مشددًا على الإصرار على نقله بالكامل دون تقطيع، وعلى وضع التمثال داخل بهو المتحف وليس خارجه.