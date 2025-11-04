أحمد موسى عن الإقبال الجماهيري على المتحف الكبير: "بكيت أكتر من مرة"

كتبت -داليا الظنيني :

عبر الإعلامي أحمد موسى عن سعادته بالإقبال الجماهيري والسياحي في اليوم الأول لافتتاح المتحف المصري الكبير، قائلا: "بكيت النهارده أكتر من مرة، والله فرحان ببلدي، وأي حد يشوف ده لازم يكون فرحان ببلده".

أوضح موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المتحف استقبل في يومه الأول إقبالاً غير مسبوق، حيث تجمع فيه سياح من جميع الجنسيات والأعمار، وقدمت وفود كبيرة وعائلات كاملة من مختلف أنحاء العالم، حتى أن بعض السياح قاموا بتمديد إقامتهم خصيصاً لمشاهدة الصرح العظيم.

وجه موسى تحية خاصة للقيادة السياسية وجميع العاملين، مؤكداً أن "الدولة بتعمل الصح ومبتعملش أي حاجة غلط"، وخص بالشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على افتتاح هذا الصرح التاريخي، كما أثنى على التزام المصريين بالإجراءات والنظام.

وأشاد موسى، باللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على المتحف المصري الكبير، موجهاً له التحية لتمكنه من توفير مبلغ ضخم يقدر بـ 700 مليون دولار في عملية افتتاح المتحف.

واختتم موسى بمطالبة صريحة للجهات التعليمية، داعياً المدارس والجامعات إلى تنظيم رحلات فورية إلى المتحف المصري الكبير، مشدداً على ضرورة أن يرى الجميع عظمة وتاريخ حضارة مصر.