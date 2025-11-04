إعلان

هل نشهد حركة محليات جديدة الفترة المقبلة؟.. محافظ القاهرة يكشف التفاصيل

كتب : محمد نصار

12:00 م 04/11/2025

الدكتور إبراهيم صابر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن حركة المحليات الأخيرة سواء الحركة السنوية التي أصدرتها الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أو التكميلية التي أصدرها في المحافظة، تستهدف ضخ دماء جديدة في العمل المحلي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف "صابر"، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، اليوم الثلاثاء، أن محافظة القاهرة شهدت العدد الأكبر من حيث التغييرات وذلك بسبب ضمها 38 حيًا مقسمين على 4 مناطق.

وأوضح الدكتور إبراهيم صابر، أن الفترة المقبلة حتى نهاية العام الجاري لن تشهد تغييرات جديدة إلا في حالات الضرورة وبشكل محدود.

وشدد محافظ القاهرة، على ضرورة التزام رؤساء الأحياء الجدد أو المنقولين إلى أحياء جديدة في المحافظة، بالتواجد اليومي والميداني المكثف على الأرض لرصد المشكلات والتعامل معها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة حركة محليات جديدة الفترة المقبلة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

إقبال حاشد في أول ساعات افتتاح المتحف المصري الكبير للجمهور - صور
تعثر صفقة الغاز.. من الرابح ومن الخاسر بين مصر وإسرائيل؟
كيف نجحت مصر في منع وصول أضرار سد النهضة للمواطن؟
المتحف المصري الكبير.. فيديو مذهل لقاعة توت عنخ آمون قبل فتحها للجمهور