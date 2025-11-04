كتب- محمد نصار:

قال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن حركة المحليات الأخيرة سواء الحركة السنوية التي أصدرتها الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أو التكميلية التي أصدرها في المحافظة، تستهدف ضخ دماء جديدة في العمل المحلي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف "صابر"، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، اليوم الثلاثاء، أن محافظة القاهرة شهدت العدد الأكبر من حيث التغييرات وذلك بسبب ضمها 38 حيًا مقسمين على 4 مناطق.

وأوضح الدكتور إبراهيم صابر، أن الفترة المقبلة حتى نهاية العام الجاري لن تشهد تغييرات جديدة إلا في حالات الضرورة وبشكل محدود.

وشدد محافظ القاهرة، على ضرورة التزام رؤساء الأحياء الجدد أو المنقولين إلى أحياء جديدة في المحافظة، بالتواجد اليومي والميداني المكثف على الأرض لرصد المشكلات والتعامل معها.