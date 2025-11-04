إعلان

إطلاق خدمة الدليل الصوتي لزوار المتحف المصري الكبير

كتب : محمد شاكر

11:51 ص 04/11/2025

أعلن المتحف المصري الكبير، إطلاق خدمة الدليل الصوتي ضمن خدماته الحديثة المقدّمة للزوار.


وبحسب بيان، يأتي ذلك بالتزامن مع بدء استقبال المتحف لزوّاره من الجمهور اليوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر 2025، ومع الاحتفال بذكرى اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون.


وأوضح الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن خدمة الدليل الصوتي توفر للزائرين تجربة معرفية ثرية ورحلة متكاملة داخل قاعات العرض، من خلال التعريف بمجموعة مختارة من أبرز القطع الأثرية التي يحتضنها المتحف، بما يساهم في تعزيز فهم الزائرين للتاريخ والحضارة المصرية القديمة بطريقة حديثة وجذابة.


وأشار إلى أن الدليل الصوتي يُقدَّم حالياً بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية واليابانية، على أن يتم خلال الفترة المقبلة إضافة لغات أخرى تشمل الإيطالية والألمانية والإسبانية والفرنسية والكورية والصينية، وذلك قبل نهاية عام 2025، في إطار سعي المتحف لتقديم تجربة عالمية تتناسب مع مكانته كأكبر متحف مخصص لحضارة واحدة في العالم.

