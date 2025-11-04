كتب - أحمد جمعة:

أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن توطين صناعة علاجات الأورام يأتي اتساقًا مع سياسات الدولة المصرية والتزامًا بمحور الصحة في استراتيجية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تعزيز السياسة الدوائية الوطنية باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الأمن الصحي القومي.

جاء ذلك خلال كلمته في حفل إطلاق قطاع الأدوية المتخصصة في الأورام وأمراض الدم بشركة «إيڤا فارما»، بمشاركة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وعدد من قيادات الصناعة الدوائية.

وأوضح الغمراوي أن الهيئة تعمل وفق استراتيجية متكاملة تهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا للصناعات الدوائية بدلاً من أن تكون مجرد مستهلك لها، مؤكدًا أن هذه الرؤية تنسجم مع التوجهات العالمية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان استدامة سلاسل الإمداد الدوائي.

وأشار إلى أن مصر حصلت على مستوى النضج الثالث من منظمة الصحة العالمية، كأول دولة إفريقية تصل إلى هذا المستوى المتقدم، ما يعزز من مكانة هيئة الدواء المصرية كجهة مرجعية دولية في القطاع الدوائي.

وأضاف الغمراوي أن مصر نجحت في تحقيق 91٪ من الاكتفاء الذاتي من احتياجاتها الدوائية، مع خطة طموحة للوصول إلى 94٪ خلال السنوات المقبلة، بالتوازي مع إطلاق الهيئة عددًا من الخطط والمبادرات لدعم الشراكات المحلية والدولية، لتوطين إنتاج 208 مستحضرات دوائية كانت تمثل فاتورتها الاستيرادية أكثر من 700 مليون دولار سنويًا.