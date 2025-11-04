رئيس مجلس الشيوخ يستقبل النائب العام

استقبلت هندسة كهرباء كوم حمادة، زيارة ميدانية للمهندس بهجت عبد الحليم رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، في إطار جولاته المستمرة لمتابعة سير العمل ورفع كفاءة الأداء بالمواقع المختلفة.

رافقه خلال الزيارة كلا من: المهندس أحمد عبد العال نائب رئيس الشركة، والمهندس أشرف خيرالله رئيس قطاع التفتيش، والمهندس جلال قريطم رئيس قطاع وسط، والمهندس إبراهيم عيسى مدير عام الصيانة والتشغيل بقطاع وسط البحيرة.

خلال الزيارة استمع العاملون بالهندسة إلى توجيهات رئيس مجلس الإدارة الذي أكد على أهمية الالتزام بسرعة التنفيذ ودقة المتابعة لتحقيق أعلى معدلات الأداء والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأبدى العاملون تعاونا واستجابة كبيرة لتوجيهات القيادة، مؤكدين حرصهم على مواصلة الجهود لتقديم أفضل أداء والمساهمة في تطوير منظومة العمل داخل شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

وفي ختام الزيارة، أعرب رئيس الشركة عن خالص تمنياته بالتوفيق لجميع العاملين، مشيدا بما لمسه من روح انتماء وجدية في العمل داخل موقع كوم حمادة.