اليوم.. إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي لعام 1447ه

كتب : محمد أبو بكر

07:00 ص 04/11/2025

مناسك الحج

أكدت وزارة السياحة والآثار أنه سيتم إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي هذا العام اليوم الثلاثاء، على أن تنشر النتائج عبر البوابة المصرية الموحدة للحج اضغط هنا مع إتاحة الاستعلام للمتقدمين باستخدام الرقم القومي.

وأوضحت الوزارة، أنه في ضوء الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لموسم الحج السياحي لعام 1447هـ، التي اعتمدها شريف فتحي وزير السياحة والآثار، وبعد غلق باب التقديم لقرعة الحج السياحي لهذا العام، شهدت القرعة إقبالا غير مسبوق من المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج من خلال شركات السياحة.

وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار أن الإقبال الكبير هذا الموسم يعكس نجاح شركات السياحة في تنفيذ برامج موسم الحج الماضي بكفاءة عالية، وكذلك التزامها هذا العام بتقديم أسعار تنافسية في ضوء الضوابط التي تم اعتمادها، بجانب إعلان العديد من الشركات عن تقديم خدمات إضافية لرفع مستوى الراحة والرفاهية للحجاج بما عزز من ثقة المواطنين في منظومة الحج السياحي وجودة الخدمات المقدمة من شركات السياحة وتكاملها.

