عمرو أديب مشيدًا بالفاكهة المصرية: أصبحت عالمية.. والفراولة ممتازة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مستوى الفاكهة المتوفرة في الأسواق المصرية خلال الفترة الحالية وصل إلى مستوى عالمي، مشيرًا إلى أن المصريين غير معتادين على توافر هذا التنوع والجودة في موسم الشتاء.

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر: "إحنا مش متعودين على الفاكهة في الشتاء ولكن مستواها عالمي".

وأوضح أن مصر تمتلك فاكهة عظيمة ومتنوعة، مؤكدًا أن الفراولة المصرية ممتازة ولا يوجد بها أي مشكلة، وذلك ردًا على ما يتم تداوله عبر بعض المنصات.