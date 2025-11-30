إعلان

عمرو أديب عن فيديوهات تحليل المياه: لازم جهة تطلع ترد وتفند وتحلل

كتب : أحمد عبدالمنعم محمد السيد

10:48 م 30/11/2025

الإعلامي عمرو أديب

أبدى الإعلامي عمرو أديب، ارتياحه الكبير للإفراج عن صانعي محتوى فيديو تحليل المياه المعدنية، مشيرًا إلى ضرورة أن يأخذ القانون مجراه.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"،: "رأيي المجرد إن أي حد يعمل أي حاجة يدخل السجن ويتم حجزه لأيام وشهور مسألة غريبة".

ونوه أن الشباب المسئولين عن مقطع الفيديو المثير للجدل، صوروا عدة مقاطع من قبل، وتحدثوا فيها عن منتجات غذائية أخرى كالعسل والجبن والزيت.

وأشار إلى أن الأهمية تكمن في خروج الجهات المعنية وإثبات ما إذا كانت المياه سليمة أم لا، قائلًا: "يا جماعة قولوا لنا المياه فيها مشكلة ولا لا.. هل آجي على الأكل والشرب ونلاقي صمت".

وذكر أن الشركة المتضررة بإمكانها رفع قضية أو التقدم ببلاغ والحصول على تعويض عن الضرر، أو يتوجه الشابان إلى المحكمة وتقديم الدليل على تلوث المياه.

عمرو أديب تلوث المياه تحليل المياه المياه المعدنية

