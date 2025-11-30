أكدت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، أن المشهد الانتخابي الحالي يكشف عن مشكلة حقيقية تتطلب معالجات جذرية، معتبرة أن النتائج الحالية للانتخابات لا تعكس الإرادة الحقيقية للمواطن.

وأضاف "أبو شقة"، في حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، إن منشور الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن العملية الانتخابية كان بمثابة دليل واضح على وجود قصور يستوجب معالجات جذرية.

وأشارت إلى أن نظام القوائم الانتخابية "خرج عن فلسفته الأساسية"، وتحول في بعض الأحيان إلى مساحات للمجاملات بدلاً من أن يعبر عن قوة الأحزاب ودورها في إنتاج كوادر سياسية فاعلة ومؤثرة في الحياة العامة.

وأكدت، أن الحزب السياسي يجب أن يكون "مدرسة لإعداد كوادر تقوم بدورها الوطني"، لا مجرد واجهة انتخابية، مشيرة إلى أن المشكلات والإخفاقات التي تشهدها الانتخابات قد تؤدي إلى إبطالها في العديد من الدوائر، وأن النتائج الحالية لا تعكس إرادة المواطن بشكل حقيقي.

وأوضحت أن أي حديث عن تحسين المنظومة الانتخابية لن يكون فعالاً "من دون رؤية تشريعية واضحة تضبط القواعد" وتضمن نزاهة الرقابة على العملية الانتخابية. وشددت قائلةً: "نحن أمام أزمة تستدعي مواجهة صريحة. يجب ألا نتجاهل ما يحدث، ولا بد أن نقر بأن العملية يشوبها قصور".