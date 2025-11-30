إعلان

غدًا.. "بيت الزكاة" يبدأ صرف إعانة شهر ديسمبر للمستحقين

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

01:40 م 30/11/2025

بيت الزكاة والصدقات المصري

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، المشرف العام على بيت الزكاة والصدقات- رئيس مجلس الأمناء، بصرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي الشهري عن شهر ديسمبر بداية من غد الإثنين الموافق 1 من ديسمبر 2025م.

أكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم، أن صرف الإعانة الشهرية للأُسَر المستحقة والأوْلى بالرعاية عن شهر ديسمبر 2025م، سيبدأ غدًا في جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

أوضح «بيت الزكاة والصدقات» أن صرف الإعانات الشهرية للمستحقين يندرج ضمن برنامج «سند» لتقديم إعانات شهرية للأُسَر الأوْلى بالرعاية في جميع المحافظات، وهو أحد البرامج التنموية لـ«بيت الزكاة والصدقات» التي تعمل على مد يد العون إلى الأُسَر الأكثر احتياجًا التي تجد صعوبة في تحمل نفقات الحياة وأعبائها.

بيت الزكاة الدكتور أحمد الطيب صرف الإعانة الشهرية

